"Сибэко" с 2018 года планирует сократить сроки летнего отключения ГВС

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") планирует с 2018 года оптимизировать сроки отключения горячего водоснабжения во время гидравлических испытаний, сократив их на несколько дней, сообщает компания.

Сокращение сроков отключения горячей воды в сравнении с 2016 годом на трое суток — с 14 до 11 дней стало возможном благодаря новому методу проведения гидравлических испытаний, опробованному на зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 в Новосибирске.

Суть технологической разработки в следующем: во время гидравлических испытаний зона теплоснабжения от новосибирской ТЭЦ-4 условно была разделена на два участка, на одном из которых тепловая энергия подавалась в обычном режиме, а на другом осуществлялись подъемы давления. Применение этого решения, как отмечают в компании, позволило более тщательно проверить каждый трубопровод и ускорить процесс, так как на испытываемой части сети была сконцентрирована вся эксплуатируемая техника, увеличено количество работающих бригад.

"Начиная с 2018 года мы планируем применять его (метод проведения гидравлических испытаний — ред.) по зонам теплоснабжения от других новосибирских ТЭЦ", — говорится в сообщении компании.

Всего посредством внедренного инженерного решения компанией было испытано около 366 километров тепловых сетей. По сравнению с 2016 годом дополнительно выявлено 67 ослабленных участков сети с потенциальными повреждениями.

В состав генерирующих мощностей "Сибирской энергетической компании" входят шесть тепловых электрических станций. Суммарная установленная электрическая мощность ТЭЦ компании на начало 2017 года составляла 3027,5 МВт, тепловая — 13 814 тыс. Гкал.