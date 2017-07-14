"Квадра" начала отключать ГВС у потребителей за долги от 22 тысяч рублей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники филиала ПАО "Квадра" – "Липецкая генерация" начали отключать горячую воду потребителям за долги от 22 тысяч рублей и выше, сообщает компания.

"Приступили к отключениям горячей воды должникам. Сегодня ГВС перекрыли собственникам квартир, чья задолженность составляет от 22 до 40 тысяч рублей", — сообщает компания.

Как отмечают в "Квадре", должники были заранее уведомлены о грядущих отключениях и имели достаточно времени для погашения долга. Теперь ГВС будет возвращено неплательщикам только после полного погашения задолженности.

Долг за коммунальные ресурсы может привести к временному запрету на выезд неплательщика за пределы страны, наложению ареста на его имущество и банковские счета, а также удержанию суммы долга из его зарплаты.

Основными видами деятельности "Квадры" является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания работает в 11 регионах Центрального федерального округа — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях и обеспечивает 25% потребностей потребителей в тепловой энергии.