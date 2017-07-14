ФАС беспокоит то, что картельные соглашения могут заключать роботы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФАС обеспокоена новым видом нарушения конкуренции — с помощью применения новых технологий: картельные соглашения уже могут заключать не сами компании, а роботы, необходимо изменение законодательства, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Нас серьезно беспокоят новые инновационные рынки. Но как нужно модифицировать законодательство, и одно дело такое уже возбуждено, когда роботы заключают картельное соглашение? Когда специальные компьютерные программы находят друг друга, и когда конкуренты — живые люди — ничего не делают, и каждый раз программа подравнивает соответствующее ценовое предложение по самой высокой цене конкурента, — это и есть картель, это и есть ценовой сговор", — отметил он в интервью "Россия 24".

"Но кого мы будем сажать на скамью подсудимых? Роботов? У нас 7 лет лишения свободы за такие художества. Ну, роботов посадим, а авторы этой программы не имели в виду ничего подобного, потому что это применение. Ведь скальпелем хирурга можно сделать операцию и спасти человека, а можно и убить", — добавил Артемьев.

Он сообщил, что президент и премьер-министр РФ приняли решение о необходимости изменения законодательства.

"Мы сейчас будем писать новую главу, так как наш антимонопольный закон грубоват для таких тонких технологий, в ней мы должны эти новые рынки описать", — сказал Артемьев.