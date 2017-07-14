Путин рассказал об антидемпинговых расследованиях против металлургов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками АО Лебединский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области. 14 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками АО Лебединский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области. 14 июля 2017

ГУБКИ (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Антидемпинговые расследования против российских металлургов являются частью конкурентной борьбы других стран против России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили про нашу металлургическую отрасль. Россия за последнее время вложила в развитие металлургической промышленности с 2000 года четыре триллиона рублей. У нас появилась "белая металлургия". Я, когда первый раз пришел, я подумал, что я в больничной палате нахожусь", — сказал он в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

"Как только появился такой конкурент (в лице РФ — ред.), у нас возникло только в ближайшем окружении 17, а всего их больше 30, так называемых, антидемпинговых расследований", — продолжил Путин.

"А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Ваших конкурентов", — сказал Путин.