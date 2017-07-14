Путин рассказал об антидемпинговых расследованиях против металлургов

ГУБКИ (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Антидемпинговые расследования против российских металлургов являются частью конкурентной борьбы других стран против России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как только появился такой конкурент (в лице РФ — ред.), у нас возникло только в ближайшем окружении 17, а всего их больше 30, так называемых, антидемпинговых расследований", — продолжил Путин.
"А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Ваших конкурентов", — сказал Путин.