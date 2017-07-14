Банк России прогнозирует замедление годовой инфляции в июле до 4,3%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в июле в годовом выражении на уровне 4,3% годовых, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Наш прогноз, что где-то на 0,1 процентного пункта может снизиться (инфляция — ред.) в годовом выражении в июле… В целом, наш прогноз сейчас 4,3% на июль", — сказал Дмитриев в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Пока недельная динамика вполне соответствует, укладывается в прогноз. По индексациям все хорошо по сравнению с прошлым годом, появляются новые товары на рынке", — отметил он. "Новый урожай — как мы и говорили: будет рост цен, потом по мере выхода на урожай будет нормализация ситуации", — пояснил Дмитриев.

В Минфине также ожидают, что инфляция в июле может составить около 4,3%, заявил ранее в пятницу заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в РФ в июле до 0,2-0,4% в месячном выражении и до 4-4,2% в годовом.

В июне, по данным Росстата, инфляция в РФ ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении — до 4,4% с 4,1%. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%.