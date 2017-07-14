ФАС получила ходатайство о разделении "Евросети"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о разделении "Евросети" и рассмотрит его в течение 30 дней, сообщил замглавы службы Андрей Кашеваров, слова которого приводит антимонопольный орган в своем Telegram-канале.

"В ФАС России поступило ходатайство о приобретении прав в отношении Евросеть-Ритейл. Оно будет рассмотрено в течение 30 дней. Комментарии касательно сделки будут даны по итогам рассмотрения ходатайства", — отметил Кашеваров.

В среду операторы сообщили, что "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%; "Вымпелком" при этом приобретет половину розничных салонов "Евросети". Сумма сделки не называется.

Как отметили стороны, соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

Первым из нынешних владельцев долю в "Евросети" купил "Вымпелком" — в 2008 году он приобрел 49,9% ритейлера за 226 миллионов долларов у Александра Мамута. В декабре 2012 года Мамут продал оставшуюся часть "Евросети" за 1,07 миллиарда долларов: 0,1% докупил "Вымпелком", по 25% приобрели "Мегафон" и компания Garsdale (объединила активы Алишера Усманова с партнерами: 100% акций "Скартела" и более 50% акций "Мегафона"). Новые покупатели заключили опцион, по которому доля Garsdale перешла к "Мегафону" в июле 2014 года: "Мегафон" поменял 25% "Евросети" на 3,65% своих акций.