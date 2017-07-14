Эксперт прокомментировал возможный выход Siemens из "Интеравтоматики"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможный выход немецкой Siemens из российской "Интеравтоматика" и "Сименс Технологии Газовых Турбин" вряд ли негативно отразится на торгово-экономических отношениях двух стран, заявил РИА Новости декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Серебренников.

"Мне кажется, что в данном случае, несмотря на такой масштаб компании, я имею в виду прежде всего Siemens, (это — ред.) вряд ли негативно отразится на торгово-экономических отношениях между Россией и Германией", — сказал он.

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", в которой Siemens контролирует 65%.

"Для германского производителя российский рынок всегда был очень емким, и дело в том, что в России "туча" продукции компании Siemens. Поэтому мне кажется, что данная ситуация не сильно отразится в силу того, что объемы гораздо больше. Но то, что доверие на ближайшую краткосрочную перспективу будет подорвано — мне кажется, что да", — добавил Серебренников.

Siemens не комментируют спекуляции СМИ о возможности выхода немецкого концерна из российской компании "Интеравтоматика", сообщал РИА Новости пресс-секретарь компании Филипп Энч.

"С точки зрения политических моментов, я бы не стал связывать этот процесс с политикой, это исключительно бизнес, бизнес-конфликт. Думаю, что это чистое совпадение, что Крым как территория, к которой неоднозначно относятся в Европе, оказалась в центре внимания", — также отмечает Серебренников.

По мнению эксперта, российско-германские отношения являются ключевыми с точки зрения экономики двух стран. Он отметил, что истории Siemens больше ста лет, и для компании Россия всегда была хорошим рынком. "Я думаю, что мы продолжим работать с компанией Siemens", — заключил Серебренников.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.

В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>