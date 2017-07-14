Цены на нефть марки Brent превысили $49 за баррель впервые с шестого июля

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу на улучшении прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в 2017 году, стоимость нефти марки Brent впервые с 6 июля превысили отметку в 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.34 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,07% — до 48,94 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она впервые с 6 июля превысила отметку в 49 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,19%, до 46,63 доллара за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей в сутки. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.

"Те, кто хотел подтверждения возвращения спроса на нефть, получили его", — передает агентство Рейтер мнение старшего аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варга (Tamas Varga).

Кроме того, трейдеры ожидают публикации недельной статистики по числу нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) позднее в пятницу. По итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза.