В Кремле не знают о возможности выхода Siemens из российских проектов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кремлю неизвестно о возможных планах немецкого концерна Siemens выйти из российской "Интеравтоматики" и "Сименс Технологии Газовых Турбин", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом неизвестно", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", в которой Siemens контролирует 65%.

Siemens не комментируют спекуляции СМИ о возможности выхода немецкого концерна из российской компании "Интеравтоматика", сообщал РИА Новости пресс-секретарь компании Филипп Энч.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.