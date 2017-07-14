Российские нефтегазовые компании не понесли ущерба из-за вирусной атаки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Нефтегазовые компании РФ не понесли ущерба из-за вирусной атаки; изменений в потоках отраслевой информации не произошло, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Не заметил никакого ущерба. Во всяком случае, мы не обнаружили ни одного изменения потока информации по отрасли", — сказал Молодцов.

"Все компании, которые так или иначе попали в подобные обстоятельства, видимо, были к ним готовы, что хорошо их характеризует. Получается, они могут прогнозировать ситуацию, что важно", — отметил замминистра.

По его словам, существующие государственные доктрины энергетической и информационной безопасности предстоит дополнить и изменить с учетом новых реалий.

"Будем смотреть, как система должна локализовываться и управляться автономно. Главное — не допускать последствий, которые могут повлиять на обеспечение жизнедеятельности", — подчеркнул Молодцов.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 16.30 мск.