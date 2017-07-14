Глава Крыма будет лично вести инвестпроекты от пяти миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил персональных ответственных за сопровождение крупных инвестиционных проектов, закрепив за собой проекты с объемом инвестиций от 5 миллиардов рублей.

При этом сопровождение инвестпроектов, с объемом инвестиций от 300 миллионов до 1,2 миллиарда будет осуществлять министр экономического развития республики; от 1,2 до 5 миллиарда – вице-премьер, курирующий инвестиционную деятельность.

"Сопровождение инвестиционных проектов, заключенных в соответствии с постановлением совета министров республики Крым "О порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории республики Крым", с объемом инвестиций от 5 миллиардов рублей оставляю за собой", — говорится в распоряжении глава Крыма, опубликованном на сайте крымского правительства.

Кроме того, Аксенов поручил министерствам и госкомитетам республики назначить должностных лиц, ответственных за рассмотрение и сопровождение инвестпроектов и соглашений и рекомендовал то же сделать администрациям городов и районов.

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