ВТБ и ФССП подписали соглашение о взаимодействии

МОСКВА, 14 июл — РИА новости. Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов подписали соглашение о взаимодействии: подписи под документом поставили президент-председатель правления банка Андрей Костин и директор ФССП России Дмитрий Аристов, сообщает пресс-служба банка.

"Согласно условиям соглашения стороны, в том числе, проработают возможность открытия и ведения специального социального банковского счета, предназначенного только для зачисления денежных средств, на которые в соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание. Это позволит исключить списание средств, на которые распространяется иммунитет, со счетов должников, в случае вынесения постановления о наложении ареста на их денежные средства", — говорится в сообщении.

На церемонии подписания Костин отметил, что заключение данного соглашения является важным шагом к расширению сотрудничества между группой ВТБ и Федеральной службой судебных приставов, который поможет совершенствованию финансовых инструментов, способствующих качественному исполнению судебных решений в России.

По словам Аристова, соглашение позволит продолжить налаженное между ФССП и банком ВТБ взаимодействие. Он отметил, что сторонами уже реализован переход на электронный документооборот, что существенно упростило процедуру обмена информацией и сократило сроки обработки запросов, направляемых судебными приставами.