Банк России видит потенциал снижения ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку в долгосрочной перспективе, потенциал для этого есть, но шаги снижения будут зависеть от конкретной макроэкономической ситуации на момент принятия решения, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Банк России в июне снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9% годовых. Регулятор в текущем году уже успел дважды снизить ключевую ставку — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.

"Какой-то потенциал для снижения ставки у нас, безусловно, есть… Когда, как и какими шагами мы будем это делать — мы будем обсуждать на каждом последующем заседании совета директоров", — сказала Юдаева журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Как обычно, у нас стандартный процесс, мы смотрим на прогноз — либо существенно пересматриваем, либо внутренние какие-то оценки делам, у нас проходит дискуссия конкретно по следующему шагу", — отметила она.

"Если брать более долгосрочный тренд на несколько кварталов, то, конечно, можем с уверенностью сказать, что ставка будет снижаться, но конкретно с какой скоростью — это будет проявляться на каждом заседании, исходя из текущих оценок ситуации на этом заседании", — пояснила первый зампред ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики 28 июля.