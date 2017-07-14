Банк России видит потенциал снижения ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку в долгосрочной перспективе, потенциал для этого есть, но шаги снижения будут зависеть от конкретной макроэкономической ситуации на момент принятия решения, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Какой-то потенциал для снижения ставки у нас, безусловно, есть… Когда, как и какими шагами мы будем это делать — мы будем обсуждать на каждом последующем заседании совета директоров", — сказала Юдаева журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.
"Если брать более долгосрочный тренд на несколько кварталов, то, конечно, можем с уверенностью сказать, что ставка будет снижаться, но конкретно с какой скоростью — это будет проявляться на каждом заседании, исходя из текущих оценок ситуации на этом заседании", — пояснила первый зампред ЦБ.
Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики 28 июля.