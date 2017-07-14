Fiat отзовет почти полтора миллиона машин из-за проблем с безопасностью

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в пятницу объявил об очередном отзыве автомобилей по всему миру — 1,33 миллиона машин отзываются из-за вероятности раскрытия подушек безопасности, а также в связи с возможностью возгорания генератора, говорится в сообщении компании.

С начала года FCA объявила о примерно 10 отзывах автомобилей по всему миру. Среди причин назывались проблемы с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности, возможность внезапного отключения систем безопасности автомобилей, дефекты стеклоочистителей, проблемы с режимом парковки, системой торможения и многие другие.

В пятницу компания сообщила, что около 770 тысяч автомобилей будут отозваны из-за проблем с самопроизвольным раскрытием подушек безопасности. Из-за этой неисправности, по данным компании, пострадали пять человек, однако никаких аварий не произошло.

Нынешний отзыв касается 538 тысяч машин модели Dodge Journey 2011-2015 модельного года в Северной Америке и 233 тысяч автомобилей модели Fiat Freemont 2011-2015 модельного года по всему миру. Дилеры компании заменят неисправные провода, которые приводят к раскрытию подушек безопасности, и при необходимости добавят дополнительную защиту.

Помимо этого FCA отзывает 565 тысяч автомобилей Chrysler 300, Dodge Charger Dodge Challenger и Dodge Durango 2011-2014 модельных годов, а также Jeep Grand Cherokee 2012-2014 модельных годов. Причина отзыва — вероятность возникновения возгорания генератора при высоких температурах воздуха. Компании известно о двух потенциально связанных с данной неисправностью инцидентах, при этом пострадавших нет.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.