Госдума приняла протокол об экспорте лекарств по доступным ценам

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании в пятницу приняли проект "О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", позволяющего России в рамках ВТО поставлять воспроизведенные лекарства в страны постсоветского пространства по доступным ценам.

Правительство РФ в мае внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий проект.

Как сообщается в пояснительной записке, данный протокол предусматривает дополнение Соглашения статьей 31 bis и приложением, которые определяют расширенное применение механизма, позволяющего членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими членами ВТО.

Как пояснили представители кабмина, использование положений статьи и приложения к Соглашению предоставляет право членам ВТО с недостаточными мощностями по производству лекарственных средств обращаться к другому члену ВТО в случае чрезвычайной ситуации за помощью в обеспечении государства необходимым количеством лекарственных препаратов.

Используя статью 31 bis, РФ могла бы организовать при соблюдении соответствующих положений протокола производство воспроизведенных лекарственных препаратов для поставки в государства постсоветского пространства по доступной цене в целях борьбы с эпидемиями, сообщает кабмин. Авторы проекта закона приводят в пример Киргизию, где наблюдается постоянный рост заболеваний туберкулезом.

Вместе с тем и РФ при борьбе с эпидемией может использовать данный механизм для импорта дорогостоящих лекарственных препаратов, которые произведутся другим членом ВТО по принудительной лицензии, говорится в пояснительной записке.