Госдума одобрила во втором чтении новое бюджетное правило

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила и об объединении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда на базе ФНБ.

Бюджетное правило

Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается уровне 40 долларов за баррель. Нефтегазовые доходы, полученные при цене выше этой планки, будут направляться в резервы.

Законопроект определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

ФНБ + Резервный фонд

Во втором чтении в законопроект были внесены поправки об объединении суверенных фондов РФ на базе ФНБ. Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев пояснял, что такое объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств Резервного фонда на фоне значительно снизившихся за последние два-три года цен на нефть.

При этом целевая составляющего этого фонда сохраняется такой же, какими были цели предшествующих двух фондов: финансирование, направленное на сбалансированность страховой пенсионной системы, финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Формировать объединенный фонд предполагается за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

Если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить выпадающими нефтегазовыми доходами, если общий объем средств меньше 5%, то ограничить этот объем 1% ВВП.

Поправками предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ (объединенный фонд) не позднее 1 февраля 2018 года. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало отчетного месяца, зачисления средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.

Согласно одобренным поправкам, до достижения объема средств ФНБ, размещенных в Банке России, на конец очередного финансового года и (или) первого и (или) второго года планового периода 7% прогнозируемого объема ВВП, размещение средств ФНБ в иные финансовые активы не допускается, за исключением финансирования начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов.