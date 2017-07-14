Новый терминал аэропорта в Саранске планируется ввести в строй в октябре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Строящийся к чемпионату мира по футболу в 2018 году пассажирский терминал аэропорта Саранска, в здании которого уже ведется монтаж оборудования, планируется ввести в строй в октябре, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

Строительство нового терминала в аэропорту Саранска запланировано в соответствии с постановлением правительства РФ, предусматривающим масштабную подготовку города к ЧМ-2018 и модернизацию муниципальной транспортной инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкцию всей наземной инфраструктуры аэропорта.

Врио главы республики Владимир Волков в рамках выездного совещания на объектах подготовки к ЧМ-2018 оценил ход работ по реконструкции аэропортового комплекса Саранска.

"Работы здесь ведутся полным ходом – здание постоянного терминала не только готово внешне, но уже почти полностью заполнено инженерной "начинкой". Системы связи и безопасности, инженерные коммуникации, электронная составляющая, высокотехнологичное оборудование — все это монтируется, и совсем скоро объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Также ведется строительство временного терминала", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что постоянный терминал планируется сдать в октябре, а временный — в декабре. Во временном терминале за два месяца до мундиаля будет оборудован пункт пропуска через государственную границу РФ.

"Пассажирские терминалы – это центральные, но не единственные объекты реконструкции аэропортового комплекса. Вместе с ними саранский аэропорт получит новую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, рулежные дорожки и современнейшую аэропортовую инфраструктуру, отвечающую самым высоким отраслевым требованиям", — добавляет пресс-служба.

Пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время чемпионата. После завершения реконструкции саранский аэропорт по уровню безопасности полетов будет соответствовать всем современным мировым стандартам и сможет принимать самолеты типа А320 и Boeing 737.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Другие новости региона читайте здесь