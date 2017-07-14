Запуск ракеты "Союз-2.1а" был застрахован в "дочке" ВТБ

Ракета-носитель Союз-2.1а установлена в пусковую систему стартовой площадки №31 космодрома Байконур. 11 июля 2017 года. Архивное фото

Ракета-носитель Союз-2.1а установлена в пусковую систему стартовой площадки №31 космодрома Байконур. 11 июля 2017 года. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками был застрахован в компании "ВТБ Страхование" с лимитом ответственности более 2,7 миллиарда рублей, сообщает компания.

В пятницу ракета-носитель "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками была запущена с космодрома Байконур.

"Договор страхования включает риски полной гибели или повреждения объектов при запуске ракеты "Союз-2.1а", разгонного блока "Фрегат", двух космических аппаратов МКА-Н и космического аппарата "Канопус-В-ИК". Также договором покрываются риски во время летных испытаний аппарата "Канопус-В-ИК". Общий совокупный лимит ответственности составляет более 2,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.