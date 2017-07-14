"Швабе" на МАКС-2017 покажет порядка семидесяти изделий

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" примет участие в 13-м международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который будет проходить с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, и продемонстрирует порядка семидесяти передовых разработок, сообщает пресс-служба холдинга.

Ключевыми экспонатами холдинга в составе коллективной экспозиции электронного кластера Ростех станут: облегченные зеркала из астроситалла и карбида кремния для крупногабаритной оптики, широкозахватная мультиспектральная оптико-электронная аппаратура "Аврора" для малых космических аппаратов, системы оптического наблюдения и системы малогабаритные стабилизированные для различных типов техники, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости.

"Сегодня МАКС-2017 — один из ведущих международных специализированных салонов. Здесь мы традиционно демонстрируем передовые разработки Холдинга по авиа-космическому направлению. В этом году наши изделия будут представлены в четырех тематических зонах: "Авиация", "Космос", "Оптика и Прицелы" и "ПВО"", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

Салон МАКС проводится один раз в два года года. В 2015 году в выставке приняли участие свыше семисот компаний из тридцати стран мира. Мероприятие посетило более четырехсот тысяч человек.