Siemens может выйти из российской компании "Интеравтоматика", сообщили СМИ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика", которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму, сообщила газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", в которой Siemens контролирует 65%.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым.

При этом Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще две его турбины могли быть доставлены в Крым, заявил в четверг РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

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