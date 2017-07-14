О разработках, представленных в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, планах увеличения выпуска гражданской продукции в общем объеме выручки холдинга, о подписанных соглашениях и экспортных поставках в интервью корреспонденту РИА Новости Ольге Ерачиной рассказал заместитель генерального директора "Швабе" по развитию гражданского приборостроения, маркетингу и сервисно-гарантийному обслуживанию Иван Ожгихин.
- Расскажите, пожалуйста, о гражданской продукции "Швабе", представленной на выставке.
— Как и всегда, на выставке ИННОПРОМ в рамках общего стенда корпорации "Ростех" холдинг "Швабе" представил несколько направлений.
Она позволяет создать наиболее комфортную для пациентов среду в палатах реанимации и реабилитации после реанимации. Палата обладает такими модулями, как ароматерапия и цветотерапия, полностью встраивается как модуль в систему телемедицины. Далее в рамках этой палаты здесь представлено то оборудование, которое может быть использовано в палатах реанимации: это наркозно-дыхательный аппарат со встроенным аппаратом ИВЛ, работающий на четырех газах, в том числе, на газе ксенон; мониторная техника; электрокардиограф с автоматическим анализом и расшифровкой электрокардиограмм, что очень актуально для удаленных точек, для оснащения фельдшерских пунктов, для проведения скрининга у разных возрастных групп населения.
- Где расположены перинатальные центры, оснащенные холдингом "Швабе"?
— Реализованы и реализуются проекты в Брянске, Пскове, Назрани, Махачкале, Ульяновске, Уфе, Архангельске, Петрозаводске, Пензе — всего 15 городов.
- Какое второе направление было представлено холдингом на выставке?
— Следующее направление — это "Умный город". Госкорпорация "Ростех" в рамках предприятия "Конверсия" реализует экосистемный проект, в котором участвует холдинг "Швабе" и его предприятия. Проект предусматривает несколько направлений, в числе которых направление "Светлый город". Мы уже имеем положительные проекты в Нижнем Тагиле, энергосервисный контракт с Улан-Удэ и с другими регионами.
В рамках "умного города" мы также представили линейку нового высокоточного геодезического спутникового оборудования Genesis. Следующее направление — "Интеллектуальная транспортная система". Это — все, что касается инфраструктуры для этой системы: светофоры, дорожные знаки, светильники, камеры фото- и видеофиксации, измерения скорости, весогабаритного контроля. Производят все перечисленное такие предприятия холдинга "Швабе", как Уральский, Красногорский и Загорский оптико-механические заводы, НИИ "Полюс".
Кроме, опять-таки, инфраструктуры в виде "железа", мы работаем и над программными решениями. Также на выставке была представлена широкая линейка самых современных оптических приборов: прицелов, целеуказателей, тепловизоров. Большой популярностью пользовалась камера, которая позволяет видеть в тумане, ночью, в плохих условиях, различные бинокли, дальномеры, стекла с различными покрытиями, микроскопы — начиная от оптических микроскопов и заканчивая лазерными.
- Вы уже сказали про медицинскую палату. Насколько успешно прошло ее внедрение в центре Алмазова? Какие дальнейшие планы по реализации проекта?
— На сегодняшний день там заканчивается монтаж двух палат. Представители еще двух регионов присутствовали у нас на стенде и пожелали иметь такие же палаты в своих ведущих медицинских учреждениях. Не хочу забегать вперед и называть эти регионы. Могу только сказать, что один регион заказал три палаты, а второй — две.
- Какова динамика выпуска гражданской продукции в этом году по сравнению с прошлым?
— Задача у нас — прирост не менее 20% в 2017 году по отношению к 2016 году. Мы идем в графике. Гражданская продукция на сегодняшний день занимает порядка 30% в общем объеме выручки. Задачи к 2020 году достичь не менее 47%, а к 2025 году — не менее 81%.
- С какими компаниями прошли переговоры в рамках выставки ИННОПРОМ?
— Мы провели много переговоров. Общались с нашими партнерами, без которых невозможна разработка инновационной конкурентной продукции, — это, например, Федеральный центр нейрохирургии. Здесь был генеральный директор — главный врач Альберт Суфианов. Одно из наших новосибирских предприятий — "Оборона и Защита" — подписало соглашение с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андреем Рудским.
Тематика соглашения — о совместном сотрудничестве в области развития гражданского приборостроения. У них — наука, а мы выступаем индустриальным партнером, плюс дополняем своей наукой и ставим изделия на серийное производство. Далее мы здесь общались с регионами — представителями Калужской, Ярославской областей, Татарстана, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, само собой — Свердловской области. Чем хороша эта выставка — так это тем, что она проводится в центре России. Здесь присутствовали все регионы — как с востока, так и с запада. Мы договорились о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Подписано соглашение с Российским экспортным центром. Что касается экспорта, у нас разработана совместная дорожная программа. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, с Агентством стратегических инициатив, с Российской технологической платформой и так далее. Привлечение партнеров с разных сторон позволяет нам говорить о выполнении задач по выпуску и продаже гражданской продукции.
- А что касается экспортного потенциала холдинга. Растут ли поставки гражданской продукции "Швабе"? Если да, то в какие страны?
— Как раз взаимодействие с Российским экспортным центром позволяет нам дополнительно еще обеспечивать рост экспорта. Это хороший инструмент. В частности, те программы, которые на сегодняшний день предлагает Российский экспортный центр, для нас очень актуальны.
Взаимодействуем и с Торгово-промышленной палатой. В этом году на ИННОПРОМе присутствовали представители 40 стран, прошли активные переговоры с иностранными делегациями. Та линейка, которая была представлена, востребована во многих странах. Так что я думаю, что ИННОПРОМ — это как раз хороший толчок для увеличения экспорта. Сейчас выходим на новый уровень взаимодействия со странами СНГ, с Евроазиатским сообществом — это и Узбекистан, и Киргизия, и Армения, а также традиционно Казахстан и Белоруссия. Новые рынки для нас — это рынки Латинской Америки, рынки Северной Африки и Азии — это Иран, Пакистан. Уже идут переговоры.