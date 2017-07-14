О разработках, представленных в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, планах увеличения выпуска гражданской продукции в общем объеме выручки холдинга, о подписанных соглашениях и экспортных поставках в интервью корреспонденту РИА Новости Ольге Ерачиной рассказал заместитель генерального директора "Швабе" по развитию гражданского приборостроения, маркетингу и сервисно-гарантийному обслуживанию Иван Ожгихин.

- Расскажите, пожалуйста, о гражданской продукции "Швабе", представленной на выставке.

— Как и всегда, на выставке ИННОПРОМ в рамках общего стенда корпорации "Ростех" холдинг "Швабе" представил несколько направлений.

Первое направление — это комплексное оснащение медицинских учреждений. Это, например, интерактивная медицинская палата, которая сама по себе является частью изделия, производимого на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), — одного из предприятий холдинга.

Она позволяет создать наиболее комфортную для пациентов среду в палатах реанимации и реабилитации после реанимации. Палата обладает такими модулями, как ароматерапия и цветотерапия, полностью встраивается как модуль в систему телемедицины. Далее в рамках этой палаты здесь представлено то оборудование, которое может быть использовано в палатах реанимации: это наркозно-дыхательный аппарат со встроенным аппаратом ИВЛ, работающий на четырех газах, в том числе, на газе ксенон; мониторная техника; электрокардиограф с автоматическим анализом и расшифровкой электрокардиограмм, что очень актуально для удаленных точек, для оснащения фельдшерских пунктов, для проведения скрининга у разных возрастных групп населения.

Помимо этого, было представлено офтальмологическое и гинекологическое оборудование, автоматический дефибриллятор, который может применяться в местах большого скопления людей, и использоваться, в том числе, людьми, которые не имеют профессионального медицинского образования. Это очень важно, особенно для скорейшего оказания первой помощи человеку. Далее представлен целый медицинский блок. Это обширная линейка неонатального оборудования, которое устанавливается в палатах интенсивной терапии и реанимации, в перинатальных центрах. Холдинг "Швабе" уже имеет успешный опыт не только производства данной техники, но и комплексного оснащения перинатальных центров.

- Где расположены перинатальные центры, оснащенные холдингом "Швабе"?

— Реализованы и реализуются проекты в Брянске, Пскове, Назрани, Махачкале, Ульяновске, Уфе, Архангельске, Петрозаводске, Пензе — всего 15 городов.

- Какое второе направление было представлено холдингом на выставке?

— Следующее направление — это "Умный город". Госкорпорация "Ростех" в рамках предприятия "Конверсия" реализует экосистемный проект, в котором участвует холдинг "Швабе" и его предприятия. Проект предусматривает несколько направлений, в числе которых направление "Светлый город". Мы уже имеем положительные проекты в Нижнем Тагиле, энергосервисный контракт с Улан-Удэ и с другими регионами.

В рамках "умного города" мы также представили линейку нового высокоточного геодезического спутникового оборудования Genesis. Следующее направление — "Интеллектуальная транспортная система". Это — все, что касается инфраструктуры для этой системы: светофоры, дорожные знаки, светильники, камеры фото- и видеофиксации, измерения скорости, весогабаритного контроля. Производят все перечисленное такие предприятия холдинга "Швабе", как Уральский, Красногорский и Загорский оптико-механические заводы, НИИ "Полюс".

Кроме, опять-таки, инфраструктуры в виде "железа", мы работаем и над программными решениями. Также на выставке была представлена широкая линейка самых современных оптических приборов: прицелов, целеуказателей, тепловизоров. Большой популярностью пользовалась камера, которая позволяет видеть в тумане, ночью, в плохих условиях, различные бинокли, дальномеры, стекла с различными покрытиями, микроскопы — начиная от оптических микроскопов и заканчивая лазерными.

- Вы уже сказали про медицинскую палату. Насколько успешно прошло ее внедрение в центре Алмазова? Какие дальнейшие планы по реализации проекта?

— На сегодняшний день там заканчивается монтаж двух палат. Представители еще двух регионов присутствовали у нас на стенде и пожелали иметь такие же палаты в своих ведущих медицинских учреждениях. Не хочу забегать вперед и называть эти регионы. Могу только сказать, что один регион заказал три палаты, а второй — две.

- Какова динамика выпуска гражданской продукции в этом году по сравнению с прошлым?

— Задача у нас — прирост не менее 20% в 2017 году по отношению к 2016 году. Мы идем в графике. Гражданская продукция на сегодняшний день занимает порядка 30% в общем объеме выручки. Задачи к 2020 году достичь не менее 47%, а к 2025 году — не менее 81%.

- С какими компаниями прошли переговоры в рамках выставки ИННОПРОМ?

— Мы провели много переговоров. Общались с нашими партнерами, без которых невозможна разработка инновационной конкурентной продукции, — это, например, Федеральный центр нейрохирургии. Здесь был генеральный директор — главный врач Альберт Суфианов. Одно из наших новосибирских предприятий — "Оборона и Защита" — подписало соглашение с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андреем Рудским.

Тематика соглашения — о совместном сотрудничестве в области развития гражданского приборостроения. У них — наука, а мы выступаем индустриальным партнером, плюс дополняем своей наукой и ставим изделия на серийное производство. Далее мы здесь общались с регионами — представителями Калужской, Ярославской областей, Татарстана, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, само собой — Свердловской области. Чем хороша эта выставка — так это тем, что она проводится в центре России. Здесь присутствовали все регионы — как с востока, так и с запада. Мы договорились о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Подписано соглашение с Российским экспортным центром. Что касается экспорта, у нас разработана совместная дорожная программа. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, с Агентством стратегических инициатив, с Российской технологической платформой и так далее. Привлечение партнеров с разных сторон позволяет нам говорить о выполнении задач по выпуску и продаже гражданской продукции.

- А что касается экспортного потенциала холдинга. Растут ли поставки гражданской продукции "Швабе"? Если да, то в какие страны?

— Как раз взаимодействие с Российским экспортным центром позволяет нам дополнительно еще обеспечивать рост экспорта. Это хороший инструмент. В частности, те программы, которые на сегодняшний день предлагает Российский экспортный центр, для нас очень актуальны.

Это и бизнес-миссии, и организационная поддержка в части сертификации, финансовая поддержка, помощь в части логистики, таможни.

Взаимодействуем и с Торгово-промышленной палатой. В этом году на ИННОПРОМе присутствовали представители 40 стран, прошли активные переговоры с иностранными делегациями. Та линейка, которая была представлена, востребована во многих странах. Так что я думаю, что ИННОПРОМ — это как раз хороший толчок для увеличения экспорта. Сейчас выходим на новый уровень взаимодействия со странами СНГ, с Евроазиатским сообществом — это и Узбекистан, и Киргизия, и Армения, а также традиционно Казахстан и Белоруссия. Новые рынки для нас — это рынки Латинской Америки, рынки Северной Африки и Азии — это Иран, Пакистан. Уже идут переговоры.