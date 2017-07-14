США
14.0714 июля10:59МСК
USD60.18-0.44
EUR68.81-0.64
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

"Швабе": объем выпуска гражданской продукции в 2017 г может превысить 20%

Сюжет:
Технологии будущего (29)
10:4014.07.2017
(обновлено: 10:53 14.07.2017)
0310
© Фото : "Швабе"Замгенерального директора Швабе назначен Иван Ожгихин. Архивное фотоЗамгенерального директора Швабе назначен Иван Ожгихин. Архивное фото
© Фото : "Швабе"

О разработках, представленных в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, планах увеличения выпуска гражданской продукции в общем объеме выручки холдинга, о подписанных соглашениях и экспортных поставках в интервью корреспонденту РИА Новости Ольге Ерачиной рассказал заместитель генерального директора "Швабе" по развитию гражданского приборостроения, маркетингу и сервисно-гарантийному обслуживанию Иван Ожгихин.

- Расскажите, пожалуйста, о гражданской продукции "Швабе", представленной на выставке.

— Как и всегда, на выставке ИННОПРОМ в рамках общего стенда корпорации "Ростех" холдинг "Швабе" представил несколько направлений.

Генеральный директор Швабе Алексей Патрикеев. Архивное фото
© Фото : Швабе
Патрикеев: "Швабе" заинтересован в установлении новых партнерских отношений
Первое направление — это комплексное оснащение медицинских учреждений. Это, например, интерактивная медицинская палата, которая сама по себе является частью изделия, производимого на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), — одного из предприятий холдинга.

Она позволяет создать наиболее комфортную для пациентов среду в палатах реанимации и реабилитации после реанимации. Палата обладает такими модулями, как ароматерапия и цветотерапия, полностью встраивается как модуль в систему телемедицины. Далее в рамках этой палаты здесь представлено то оборудование, которое может быть использовано в палатах реанимации: это наркозно-дыхательный аппарат со встроенным аппаратом ИВЛ, работающий на четырех газах, в том числе, на газе ксенон; мониторная техника; электрокардиограф с автоматическим анализом и расшифровкой электрокардиограмм, что очень актуально для удаленных точек, для оснащения фельдшерских пунктов, для проведения скрининга у разных возрастных групп населения.

Стенд холдинга Швабе на международной промышленной выставке Иннопром
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Более ста экспонатов привез "Швабе" на "Иннопром-2017"
Помимо этого, было представлено офтальмологическое и гинекологическое оборудование, автоматический дефибриллятор, который может применяться в местах большого скопления людей, и использоваться, в том числе, людьми, которые не имеют профессионального медицинского образования. Это очень важно, особенно для скорейшего оказания первой помощи человеку. Далее представлен целый медицинский блок. Это обширная линейка неонатального оборудования, которое устанавливается в палатах интенсивной терапии и реанимации, в перинатальных центрах. Холдинг "Швабе" уже имеет успешный опыт не только производства данной техники, но и комплексного оснащения перинатальных центров.

- Где расположены перинатальные центры, оснащенные холдингом "Швабе"?

— Реализованы и реализуются проекты в Брянске, Пскове, Назрани, Махачкале, Ульяновске, Уфе, Архангельске, Петрозаводске, Пензе — всего 15 городов.

- Какое второе направление было представлено холдингом на выставке?

— Следующее направление — это "Умный город". Госкорпорация "Ростех" в рамках предприятия "Конверсия" реализует экосистемный проект, в котором участвует холдинг "Швабе" и его предприятия. Проект предусматривает несколько направлений, в числе которых направление "Светлый город". Мы уже имеем положительные проекты в Нижнем Тагиле, энергосервисный контракт с Улан-Удэ и с другими регионами.

Стенд холдинга Швабе на форуме Технопром-2017 в Новосибирске. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Системы для создания Умного города показал "Швабе" на форуме в Новосибирске

В рамках "умного города" мы также представили линейку нового высокоточного геодезического спутникового оборудования Genesis. Следующее направление — "Интеллектуальная транспортная система". Это — все, что касается инфраструктуры для этой системы: светофоры, дорожные знаки, светильники, камеры фото- и видеофиксации, измерения скорости, весогабаритного контроля. Производят все перечисленное такие предприятия холдинга "Швабе", как Уральский, Красногорский и Загорский оптико-механические заводы, НИИ "Полюс".

Кроме, опять-таки, инфраструктуры в виде "железа", мы работаем и над программными решениями. Также на выставке была представлена широкая линейка самых современных оптических приборов: прицелов, целеуказателей, тепловизоров. Большой популярностью пользовалась камера, которая позволяет видеть в тумане, ночью, в плохих условиях, различные бинокли, дальномеры, стекла с различными покрытиями, микроскопы — начиная от оптических микроскопов и заканчивая лазерными.

- Вы уже сказали про медицинскую палату. Насколько успешно прошло ее внедрение в центре Алмазова? Какие дальнейшие планы по реализации проекта?

— На сегодняшний день там заканчивается монтаж двух палат. Представители еще двух регионов присутствовали у нас на стенде и пожелали иметь такие же палаты в своих ведущих медицинских учреждениях. Не хочу забегать вперед и называть эти регионы. Могу только сказать, что один регион заказал три палаты, а второй — две.

- Какова динамика выпуска гражданской продукции в этом году по сравнению с прошлым?

— Задача у нас — прирост не менее 20% в 2017 году по отношению к 2016 году. Мы идем в графике. Гражданская продукция на сегодняшний день занимает порядка 30% в общем объеме выручки. Задачи к 2020 году достичь не менее 47%, а к 2025 году — не менее 81%.

- С какими компаниями прошли переговоры в рамках выставки ИННОПРОМ?

— Мы провели много переговоров. Общались с нашими партнерами, без которых невозможна разработка инновационной конкурентной продукции, — это, например, Федеральный центр нейрохирургии. Здесь был генеральный директор — главный врач Альберт Суфианов. Одно из наших новосибирских предприятий — "Оборона и Защита" — подписало соглашение с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андреем Рудским.

Новая IP-видеокамера производства Швабе
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Новая IP-видеокамера производства "Швабе" появится на рынке в конце года

Тематика соглашения — о совместном сотрудничестве в области развития гражданского приборостроения. У них — наука, а мы выступаем индустриальным партнером, плюс дополняем своей наукой и ставим изделия на серийное производство. Далее мы здесь общались с регионами — представителями Калужской, Ярославской областей, Татарстана, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, само собой — Свердловской области. Чем хороша эта выставка — так это тем, что она проводится в центре России. Здесь присутствовали все регионы — как с востока, так и с запада. Мы договорились о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Подписано соглашение с Российским экспортным центром. Что касается экспорта, у нас разработана совместная дорожная программа. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, с Агентством стратегических инициатив, с Российской технологической платформой и так далее. Привлечение партнеров с разных сторон позволяет нам говорить о выполнении задач по выпуску и продаже гражданской продукции.

- А что касается экспортного потенциала холдинга. Растут ли поставки гражданской продукции "Швабе"? Если да, то в какие страны?

— Как раз взаимодействие с Российским экспортным центром позволяет нам дополнительно еще обеспечивать рост экспорта. Это хороший инструмент. В частности, те программы, которые на сегодняшний день предлагает Российский экспортный центр, для нас очень актуальны.

Запущена в серию линейка новых уличных светильников Швабе
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Запущена в серию линейка новых уличных светильников "Швабе"
Это и бизнес-миссии, и организационная поддержка в части сертификации, финансовая поддержка, помощь в части логистики, таможни.

Взаимодействуем и с Торгово-промышленной палатой. В этом году на ИННОПРОМе присутствовали представители 40 стран, прошли активные переговоры с иностранными делегациями. Та линейка, которая была представлена, востребована во многих странах. Так что я думаю, что ИННОПРОМ — это как раз хороший толчок для увеличения экспорта. Сейчас выходим на новый уровень взаимодействия со странами СНГ, с Евроазиатским сообществом — это и Узбекистан, и Киргизия, и Армения, а также традиционно Казахстан и Белоруссия. Новые рынки для нас — это рынки Латинской Америки, рынки Северной Африки и Азии — это Иран, Пакистан. Уже идут переговоры.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена