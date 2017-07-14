Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" на арест активов седьмого августа

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) назначил на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы АФК "Система" на определение нижестоящего суда, который в качестве обеспечительных мер по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей арестовал принадлежащие корпорации акции трех компаний, сообщила РИА Новости представитель суда Ольга Фомичева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 7 августа, это жалоба на арест (активов)", — сказала собеседница агентства.

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" принял обеспечительные меры, арестовав принадлежащие АФК 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.