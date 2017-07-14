Российский рынок акций открылся символическим ростом по индексам

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Индекс ММВБ к 10.03 мск пятницы рос на 0,01% — до 1960 пунктов, индекс РТС — на 0,01% — до 1030 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть с утра торгуется на уровне 48,6 доллара за баррель по марке Brent.