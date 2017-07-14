МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому устанавливается предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходов регионов, документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые решения позволят федеральным органам исполнительной власти и региональным властям определить объемы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018–2020 годы.

В среднем этот показатель варьируется от 70% до 90%. Самый низкий уровень софинансирования у Москвы: по 5% на все три года. На втором месте — Ямало-Ненецкий округ (14%).

В феврале министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин в ближайшее время внесет в правительство РФ предложения по методике установления предельных уровней софинансирования из федерального бюджета расходов регионов.

Предлагалось выделить две категории регионов исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Для регионов, которые не дотягивают до среднего уровня бюджетной обеспеченности, доля софинансирования со стороны федерального центра будет колебаться в диапазоне от 70% до 95%. Для регионов второй категории — с уровнем обеспеченности выше среднего — доля софинансирования из центра будет варьироваться в пределах от 5% до 70%.