МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Объем ущерба, который могут понести российские аграрии в 2017 году из-за холодного лета, может достичь 2,6 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков, который проводил соответствующие оценки.

"В 2017 году большинство сельхозпроизводителей столкнутся с убытками из-за неурожая — весна и лето выдались исключительно холодными и дождливыми. Объем ущерба может составить до 2,6 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В Национальном союзе агростраховщиков пояснили газете, что понесенные из-за непогоды убытки могут лечь на плечи федерального бюджета, так как в этом году урожай застраховали гораздо меньше хозяйств, чем в прошлом. Сельхозстрахование, как пишет газета, оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для АПК, а нормативная база для функционирования нового закона всё еще не принята.

Как рассказал "Известиям" президент союза агростраховщиков Корней Биждов, общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут оказаться в диапазоне 1,8–2,6 миллиарда рублей. Застрахованными из них могут быть около 0,6–1,0 миллиарда рублей.

"По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты", — полагает Биждов.

В июне погода в Москве побила сразу несколько антирекордов. Например, 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла. Последний день месяца принес рекорд по количеству осадков — за день выпало 65 миллиметров осадков (84% от месячной нормы). В Гидрометцентре рассказали, что теплая погода может прийти в большую часть России в августе.