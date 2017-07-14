МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Инициатива о взимании платы с абонентов для реализации пакета антитеррористических законов ("пакет Яровой") пока не поступала на рассмотрение в Минкомсвязь, сообщила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Екатерина Осадчая.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала поправки к "закону Яровой", предусматривающим введение специального платежа для абонентов, который будет получать оператор, сообщали СМИ. Сумма платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. Если такая мера будет принята, суммарные сборы с абонентов ежегодно будут составлять 50–85 миллиардов рублей. За неуплату такого платежа предложили установить административную ответственность.

"Эта инициатива была только озвучена в четверг на заседании РСПП, нам она пока не направлена на рассмотрение", — сказала представитель Минкомсвязи.

В то же время, по ее словам, представитель Минкомсвязи, участвовавший в четверг в заседании РСПП, где обсуждался этот вопрос, сказал, что это одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли она поддержана правительством.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов для абонентов.

Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин разработали законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" на 2023 год. Однако правительство против переноса, заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Власти предлагают поэтапное введение норм закона, начиная с 1 июля 2018 года. Кроме того, предлагается сократить объём информации, которую необходимо хранить.