Глава АСВ видит риски в возмещении вкладов в онлайн-банках в будущем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), скорее всего, не сможет возмещать вклады клиентам онлайн-банков в РФ в будущем по скрин-шотам в мобильных телефонах без наличия бумажной выписки, поэтому необходимо уточнять законодательство, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе.

"Меня сильно, несмотря на то что эта тема модная, пугает онлайн-банк. Не в том смысле, что я ретроград и хочу все на бумаге видеть. Абсолютно нет, меня беспокоит то, что если не дай бог встанет какой-то крупный онлайн-банк, в котором у нас не будет никакой "первички" (документов-подтверждений по вкладам — ред.), то нам будет реально сложно", — сказал Исаев.

"Мы под скрин-шотом с мобильных устройств с большой долей вероятности выплачивать сразу не сможем, пока у нас нет никакой законодательной защиты в этом плане", — заявил он.

Сейчас АСВ пытается найти хоть какие-то бумажные документы, подтверждающие вклады в рухнувших банках, отметил он. "Если у нас случится такой онлайн-disaster (крах онлайн-банка – ред.), с чем мы будем сравнивать, если в самом банке умудряются тоже уронить базу. Этот случай нам надо заранее осмыслить и описать,… хотя бы в какой-то период — раз в квартал — вкладчик должен получить на бумаге выписку в онлайн-банке, чтобы она у него хранилась", — подчеркнул Исаев.

"Нет выписки, нет базы данных, есть скрин-шот на телефоне — мы в патовой ситуации. Мы как АСВ должны всегда сравнивать источник информации, если у нас один источник информации — мы в тупике. Если у нас два источника информации — мы с большой долей вероятности решим наши задачи. Если у нас три источника информации, должно быть по закону, тогда мы сейчас всегда выплачиваем в течение двух недель. Поэтому нужно подумать о том, что нас ждёт в перспективе", — призвал он.