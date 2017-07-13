В первой половине 2018 года в Москве откроется 12 новых отелей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Перед чемпионатом мира по футболу ожидается бум на московском рынке гостиничной недвижимости. В первой половине 2018 года будут открыты 12 новых отелей, сообщает mos.ru.

"В следующем году планируется ввести 27 отелей, причем 12 из них будут открыты до середины года", — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего, по словам руководителя столичного Стройкомплекса, до конца 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 49 отелей более чем на 7,7 тысячи номеров.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал сыграют в Москве на Большой спортивной арене "Лужников". Игры также будут идти на стадионе "Открытие Арена".