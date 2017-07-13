ФАС проводит опрос о последствиях объединения "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит опрос в своем Telegram-канале (@fasrussia) о последствиях объединения "Яндекс.Такси" и Uber.

На вопрос с формулировкой "Как повлияет на потребителей объединение сервисов Uber и Яндекс.Такси?" предусмотрено несколько вариантов ответа, среди них — "вырастут цены", "сервис станет лучше", "Gett обречен".

Ранее в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что служба еще не получала ходатайства "Яндекса" и Uber о сделке по объединению онлайн-сервисов такси в РФ и соседних странах. При этом доли компаний на указанном рынке будут определены в ходе всестороннего рассмотрения ходатайства при его поступлении, отметила начальник управления контроля связи и ИТ ФАС Елена Заева, отвечая на вопрос, может ли это соглашение привести к ограничению конкуренции на данном рынке.

В четверг "Яндекс" и Uber заявили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Как сообщили РИА Новости в российской компании, "Яндекс" не ожидает никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением бизнеса онлайн-заказа такси с Uber. По словам собеседника агентства, водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.