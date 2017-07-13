ФАС снова рассмотрит ценообразование в московских аэропортах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вновь проверит ценообразование в аэропортах Московского узла, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

В конце июня подмосковное УФАС сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сетей ресторанов Burger King), ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Тогда же оно сообщало, что анализ ситуации в "Шереметьево" еще продолжается.

"Мы действительно видим запредельные цены, и это, в общем, имеет важное социальное значение, в этой цене сидит очень высокая цена аренды… в любом случае, мы будем принимать действия, как мы это делали по парковкам в аэропортах, для того, чтобы снизить эту цену для потребителей", — сказал Артемьев.

"Нам понятно, что эти компании, которые организуют там кафетерии, они занимают доминирующее положение, потому что так называемая стерильная зона это граница рынка — очевидно, туда не войти и не выйти без специальных процедур", — добавил он.

"Мы смотрим, сколько занимают там, условно говоря, интересы аэропортов, то есть стоимость аренды, и сколько собственно маржа этих компаний", — заключил Артемьев.