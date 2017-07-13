Эксперт: сделка "Яндекс.Такси" и Uber выгодна клиентам, но не перевозчикам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Объединение сервисов "Яндекс.Такси" и Uber, скорее всего, будет выгодно для клиентов, а не для перевозчиков, считает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Ранее в четверг "Яндекс" и Uber объявили, что договорились об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Ситуация в отрасли

"Сегодня фактически агрегаторы, а не перевозчики устанавливают тарифы. Да, они зачастую выгодны для пользователей онлайн-сервисов, но они не позволяют перевозчику выполнять требования законодательства в отношении транспортного обслуживания населения", — отметил глава союза.

Так, например, когда в апреле прошлого года ставка акциза на бензин была повышена на 2 рубля в расчете на литр, почти одновременно агрегаторы снизили тарифы для потребителей. "Основная претензия перевозчиков — это демпинговые тарифы агрегаторов", — добавил Свешников.

Он подчеркнул, что эта ситуация также отражается и на качестве и безопасности перевозок. "Возникают определенные вопросы, когда даже в Москве по заказу через агрегаторы приезжает машина без желтых номеров, не желтого цвета, без шашечек, да еще зачастую отсутствует разрешение на перевозку, либо оно выдано на другую контору", — отметил собеседник агентства.

"Объединение сервисов "Яндекса" и Uber будет более выгодным для потребителей, нежели чем для перевозчиков, и приведет к некоторому ослаблению конкуренции на рынке", — считает Свешников.

Он напомнил, что в настоящее время деятельность онлайн-агрегаторов услуг перевозок фактически не регулируется законодательством.

Проект

В Госдуме сейчас на рассмотрении находится законопроект, направленный на обеспечение защиты прав и интересов потребителей транспортных услуг, а также создающий условия для здоровой конкуренции между отечественными и иностранными агрегаторами.

Согласно документу, внесенному депутатом от "Единой России" Вячеславом Лысаковым, вводится обязанность агрегаторов публично раскрывать информацию о своей деятельности. Также законопроектом установлен запрет передачи агрегаторами заказов на выполнение пассажирских перевозок лицам, не имеющим законных оснований на оказание соответствующих транспортных услуг. Документ вводит обязанность агрегаторов хранить базы данных и размещать технические средства обработки информации о заказах на территории РФ.

Проект закона предусматривает обязанность компаний иностранных агрегаторов осуществлять деятельность на территории России через филиал, зарегистрированный в соответствии с российским законодательством.