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Экономика

Эксперты рассказали, зачем ритейлер открывает "Ашан" в центре Москвы

17:0813.07.2017
(обновлено: 17:39 13.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГипермаркет Ашан. Архивное фотоГипермаркет Ашан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Трехэтажный флагманский магазин "Ашан" на Тверской улице в самом центре Москвы откроют для повышения имиджа ритейлера и для демонстрации его сильной позиции на рынке, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг газета "Ведомости" написала, что ритейлер "Ашан" откроет флагманский супермаркет площадью более 750 квадратных метров в самом центре Москвы. Открытие трехэтажного магазина на улице Тверская, дом 4, запланировано на конец лета — начало осени. Планируется, что он станет магазином-витриной, а в ассортименте будет представлено все лучшее, что есть в торговой сети.

Магазин-дроггери

По словам директора департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольги Яруллиной, флагманский магазин на главной улице столицы – это показатель успеха бренда, его сильной позиции на рынке.

Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Не каждый бренд может позволить себе снимать помещение на улице со ставками аренды 100-120 тысяч рублей за квадратный метр в год. Конечно, флагманский магазин на Тверской работает на грани самоокупаемости, и это в лучшем случае. Однако у него и цель другая: привлечь внимание к бренду, повысить его узнаваемость. Главная улица столицы всегда была одним из туристических маршрутов, рядом с ней расположен ряд отелей, возможно, одной из целей "Ашана" является привлечение внимания к бренду отечественных и зарубежных туристов. Не исключено, что для флагманского магазина ритейлер придумал новую концепцию", — отмечает Яруллина.

По ее мнению, маловероятно, что в "Ашан" на Тверской москвичи поедут запасаться товарами на месяц. "Для этого есть магазины в районе МКАД. Что касается торгового чека, вряд ли он превысит 1 тысячу рублей", — полагает представитель S.A. Ricci.

Руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International Екатерина Подлесных также считает, что наличие магазина на Тверской улице является показателем успеха бренда, поэтому крупные ритейлеры зачастую открывают здесь свои флагманские точки, что в большей степени носит репутационный характер.

Готовая молочная продукция, произведенная фермерским хозяйством. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Морев
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"К тому же на обновленной улице после реконструкции возрос пешеходный трафик как туристов, так и жителей города, что делает ее еще более привлекательной для известных ритейлеров. Вероятно, что магазин будет интересен для посещения не только прогуливающимся горожанам и туристам, но и жителям ближайших домов, а также офисным сотрудникам, работающим в районе Тверской улицы. По нашим ощущениям, средний чек в новом магазине "Ашана" составит ориентировочно 500-600 рублей", — рассуждает Подлесных.

Руководитель отдела торговых помещений в Москве CBRE Марина Малахатько предполагает, что во флагманском "Ашане" будет продаваться исключительно легкая продукция – то, что люди могут употреблять на ходу. "Также клиентами могут стать те, кто работает неподалеку и им нужен магазин в шаговой доступности", — добавляет она, уточняя, что для супермаркетов площадью до 1 тысячи квадратных метров средний чек в центральной Москве составляет примерно 800 рублей.

"Средний чек будет отличаться, в первую очередь из-за разницы в ассортименте, так как в 763 квадратных метрах можно уместить ассортиментную линейку первой необходимости, это отличает покупательскую корзину магазина-дроггери – формата у дома — от большого шоппинга "выходного дня", – поясняет ведущий консультант отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева.

Демократическая Тверская

По словам представительницы Colliers International, на Тверской улице уровень арендных ставок на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 80 до 130 тысяч рублей за квадратный метр в год. 

Город Красногорск. Архивное фото
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
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Правда, директор направления стрит-ритейла компании Knight Frank Виктория Камлюк считает, что контракт был заключен по меньшей ставке – около 60-65 тысяч за первый этаж, а за второй этаж и подвальный уровень арендная ставка могла быть еще ниже.

"То, что "Ашан" арендовал помещение на Тверской — это продуманный ход, так как в центре Москвы традиционно есть дефицит продуктовых магазинов. Помещение находится близко к метро, там колоссальный трафик людей, это целевая для ритейлера аудитория. Но будут ли покупать и возить продукты те, кто уезжает вечером из центра в спальные районы, не понятно. Также интересует техническая сторона вопроса: каким образом Ашан будет выполнять разгрузку товаров, чтобы не иметь конфликтных ситуаций с жителями дома", — делится размышлениями Камлюк.

Она также обращает внимание на то, что в последние годы Тверская как торговый коридор в целом смещается из класса "люкс" в демократический сегмент, а магазины, которые там открываются, рассчитаны на пешеходов. "Открытие "Ашана" напротив The Ritz-Carlton – это, конечно, отражение текущего состояния российского ритейла. Можно сказать, что начинается новая его эпоха. Ранее на этой площади располагался магазин одежды и аксессуаров Colin's", – развивает мысль своей коллеги из Knight Frank директор департамента управления объектами NAI Becar Мария Онучина.

Продуктовая корзина
© Fotolia / Gina Sanders
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Малахатько в свою очередь указывает, что сегодня продуктовые сети активно открывают маленькие супермаркеты в шаговой доступности с домом, в том числе и в самом центре столицы. "Фактически принимается решение выхода на премиальную локацию, чтоб сохранить поток покупателей во все свои магазины и не отдать этот трафик "Пятерочкам" и "Магнитам" у дома", – добавляет Онучина.

При этом руководитель отдела торговых помещений в Москве CBRE признается, что ей не совсем понятна логика многоэтажности "Ашана". "Есть риск, что люди будут уходить, запутавшись и не найдя того, за чем пришли. Также здесь нужно обеспечить большое количество касс, потому что в часы пик образование очередей недопустимо", — подытоживает эксперт.

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