Акции "Яндекса" на торгах в США выросли на 18% на новостях о сделке с Uber

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Акции "Яндекса" на торгах на бирже Nasdaq в четверг подскочили в цене более чем на 18% на новостях об объединении онлайн-сервисов такси с Uber, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.31 мск акции "Яндекса" дорожали на 16,43%, до 31,82 доллара за бумагу. Ранее в ходе торгов они дорожали на 18% и достигали уровня в 32,44 доллара – максимум с 15 июля 2014 года.

Ранее в среду "Яндекс" и Uber договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании, сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.