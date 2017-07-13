Череповец не хочет продлевать договор аренды с Газпром теплоэнерго Вологда

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Администрация Череповца отказалась продлевать договор аренды городских теплосетей с "Газпром теплоэнерго Вологда", поскольку власти считают договор невыгодным для города, сообщается на официальном сайте Череповца.

Мэр Череповца Юрий Кузин на встрече с гендиректором ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Олегом Фомичевым предложил компании на выбор два варианта с продлением договора аренды коммунального хозяйства, срок которого истек.

Согласно первому варианту, "Газпром теплоэнерго Вологда" до 1 ноября 2017 года передает все имущество собственнику — МУП "Теплоэнергия", предварительно выполнив программу капремонтов теплосетей этого года. Во-втором варианте компания передает имущество до конца июля, и МУП "Теплоэнергия" самостоятельно проводит капитальные ремонты сетей до начала отопительного сезона.

Руководство "Газпром теплоэнерго Вологда" отказалось рассматривать эти варианты, настаивая на расторжении договора в суде, отмечается в сообщении. По мнению администрации города, передача имущества в судебном порядке приведет к затягиванию сроков и поставит под угрозу стабильное теплоснабжение Череповца в зимний период.

В рамках соглашения между правительством области и "Газпром теплоэнерго" компания в период с 2014 по 2030 годы должна инвестировать в модернизацию теплоэнергетического комплекса Череповца свыше 4 миллиардов рублей.

Ранее директор МУП "Теплоэнергия" Владимир Рясин жаловался на бездействие компании и удручающее состояние теплосетей города. В то же время, в начале июля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о желании передать в концессию "Газпром теплоэнерго" весь теплоэнергетический комплекс области.