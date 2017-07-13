Специальная группа Siemens проверяет сообщения о поставках турбин в Крым

БЕРЛИН, 13 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная группа Siemens, созданная в пятницу, занимается проверкой сообщений о поставках турбин концерна в Крым, но конкретики по последним сообщениям СМИ компания пока дать не может, сообщил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.
"У нас есть специальная группа, которая занимается всем", — сказал Энч, добавив, что компания пока не может сделать "другого официального заявления, кроме того, что мы сделали в понедельник".
"Мы не можем давать комментарии по поводу спекуляций СМИ. Но, безусловно, мы разбираемся во всем", — добавил он.
Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому ТПЭ и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.