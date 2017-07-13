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Экономика

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг закона США о санкциях против РФ

Сюжет:
Санкции в отношении России (6089)
12:3713.07.2017
(обновлено: 12:38 13.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Повторное внесение законопроекта, предусматривающего новые санкции против России и Ирана в Палату представителей США, свидетельствует о намерении инициаторов избежать его блокировки и ускорить прохождение билля в конгрессе, заявил РИА Новости заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Здание Конгресса США в городе Вашингтон. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
В США представили новую версию проекта по санкциям против России и Ирана
Группа высокопоставленных членов демократической партии в палате представителей конгресса США представила в среду новую версию законопроекта, предусматривающего санкции в отношении России и Ирана, сообщает агентство Рейтер.

Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Как разъяснил эксперт, процедура принятия билля (законопроекта) в американском конгрессе такова, что он должен быть внесен на рассмотрение в обеих палатах, По его словам, законопроект, зарегистрированный под определенным номером в Сенате, может впоследствии под тем же номером быть передан и в Палату представителей, однако обычно Палата представителей вносит еще свой билль под другим номером. Получается, в обеих палатах Конгресса должен быть внесен приблизительно аналогичный законопроект, добавил Сидоров.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Douliery
Белый дом: проект о санкциях против РФ и Ирана — риски для внешней политики
Таким образом, отметил он, внесение и обсуждение законопроекта идет параллельно в обеих палатах, затем, в случае его одобрения, проходит законодательная конференция, которая согласовывает оба билля в единый документ, за который снова голосуют конгрессмены, и после этого он отправляется на подпись президенту.

"Такой законопроект был принят в Сенате США 15 июня и передан, естественно, в Палату представителей. В Палате представителей он оказался в Комитете по международным делам, где надолго застрял, поскольку… в комитетах очень легко для администрации, легче, по крайней мере, чем на пленарном заседании, блокировать такой законопроект", — сказал Сидоров.

Он отметил, что повторное внесение этого законопроекта в Палату представителей свидетельствует о намерении ускорить его прохождение в обход уже существующего обсуждения в Комитете по международным делам палаты. "А здесь просто стремление его ускорить, сразу вынести на пленарное заседание", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас главная задача инициаторов законопроекта — начать его обсуждение до ухода законодателей на каникулы в конце июля — начале августа, то есть, вставить в заранее утвержденный календарный план, что может быть довольно трудно.

Конгрессмен Пол Райан. Архивное фото
© Flickr / Tony Alter
Райан выступает за скорейшее принятие закона о новых санкциях против России
"Здесь, по большому счету, будет (важна) позиция лидеров в конгрессе, а лидеры в конгрессе, насколько я понимаю, Пол Райан, например (республиканец, спикер Палаты представителей — ред.), он держит умеренную линию по отношению к администрации, не педалируя давление на нее, поэтому в этом смысле, мне кажется, можно будет говорить о том, что они его затянут, не поставят в календарный график и перенесут где-нибудь на сентябрь", — добавил Сидоров.

Что касается самого законопроекта, по словам собеседника агентства, "для Белого дома этот закон очень и очень был бы неприятен, поскольку он практически связывает по рукам и ногам администрацию".

Сидоров отметил, что, в случае принятия законопроекта, такой инструмент, как санкции, перейдет к Конгрессу, и администрация США будет не в состоянии его контролировать.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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