ЦБ поможет банкам выработать методы снижения киберрисков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Банк России поможет финансовым организациям выработать эффективные меры пресечения киберрисков, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Наши приоритеты на ближайшую перспективу: создание стандартов информационной безопасности для финансовых организаций, продолжение работы по идентификации угроз и помощь рынку в выработке эффективных методов купирования киберрисков", — сказала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что вредоносные программы, которым в последние пару месяцев, удалось парализовать на часы и дни работу даже достаточно крупных компаний, показывают, насколько важны вопросы кибербезопасности. В этом году впервые на Международном финансовом конгрессе будет затронута тема информационной безопасности, подчеркнула глава регулятора.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ("ФинЦЕРТ") Банка России 27 июня зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения типа шифровальщик WannaCry и Petya. По факту выявления киберугрозы регулятор разослал банкам сведения о том, как выявить вредоносное программное обеспечение и ему противодействовать.

Кроме того, "Лаборатория Касперского" в понедельник сообщила, что обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт, при этом Neutrino не сразу начинает активность и приступает к сбору информации.