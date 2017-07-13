Центробанк готов использовать новый механизм санации

Часть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Часть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Банк России готов использовать новый механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Мы готовы и с юридической точки зрения, и с точки зрения организации работы к использованию нового механизма санации", — заявила Набиуллина.

Санация через ФКБС может способствовать развитию конкуренции среди банков. "Новый механизм санации сам по себе является фактором развития конкуренции в банковском секторе: консолидация позволит возвращать на рынок достаточно большие банки", — считает председатель ЦБ РФ.

В начале июня зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости сообщил, что новый механизм санации банков РФ через Фонд консолидации может заработать в конце июля.

В мае был принят закон о создании ФКБС, формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал.