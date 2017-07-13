Центробанк в ближайшее время намерен ввести механизм санации страховщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Банк России планирует в ближайшее время ввести механизм санации страховых компаний, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Стратегические задачи развития рынка страхования связаны с обеспечением долгосрочной устойчивости страховых компаний и защиты прав страхователей, добавила Набиуллина.
"В части приоритетных задач на перспективу — это внедрение принципов Solvency II (система регулирования страхования в ЕС — ред.) в рамках реализации рискориентированного подхода к регулированию финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", — заключила глава ЦБ.