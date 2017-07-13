Центробанк в ближайшее время намерен ввести механизм санации страховщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Банк России планирует в ближайшее время ввести механизм санации страховых компаний, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас есть еще один пробел в законодательстве. В отличие от банковской сферы не существует правового механизма санации страховщиков. Мы планируем ввести его в ближайшее время, соответствующий законопроект нами разработан и проходит обсуждение", — заявила она, выступая на Международном финансовом конгрессе-2017.

Стратегические задачи развития рынка страхования связаны с обеспечением долгосрочной устойчивости страховых компаний и защиты прав страхователей, добавила Набиуллина.

"В части приоритетных задач на перспективу — это внедрение принципов Solvency II (система регулирования страхования в ЕС — ред.) в рамках реализации рискориентированного подхода к регулированию финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", — заключила глава ЦБ.