Набиуллина назвала одну из стратегических задач Центробанка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Обеспечение прямого международного приема карт "Мир", в первую очередь, на пространстве ЕАЭС является стратегической задачей Банка России, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на Международном финансовом конгрессе.
Банк России совместно с партнерами по ЕАЭС уже делает шаги в этом направлении, продолжила она, — так, на прошлой неделе ЦБ провел первые трансграничные операции по картам "Мир" в платежной системе Армении "Арка".
В 2017 году началась массовая эмиссия карт "Мир", в России их принимают все платежные терминалы и банкоматы. За последние полтора месяца было выпущено более 2 миллионов карт, всего — 10,6 миллиона карт. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу этого года составит 16-20 миллионов карт.