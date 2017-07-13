МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил депутатов Госдумы поддержать закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.

"Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации, одобрили в Правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан. Я очень прошу депутатов ГД поддержать его. На мой взгляд, мы должны четко и последовательно, в соответствии с поручением Президента, выполнять обещания.", — написал он на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%). Мэр Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".