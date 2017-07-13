МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Роснефть" привлечет кредитную линию Альфа-банка на 71,45 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что Альфа-банк в ходе проведения неконкурентной закупки был выбран единственным поставщиком по оказанию финансовых услуг по предоставлению кредитной линии сроком на пять лет.

На что нефтегазовая компания планирует направить кредитные средства, в закупочной документации не сообщается.

Ранее на сайте госзакупок была размещена информация о кредитном договоре "Роснефти" со Сбербанком сроком на три года стоимостью 124,9 миллиарда рублей.

Сбербанк также был выбран единственным поставщиком по предоставлению кредита компании. Однако и тогда не сообщалось, на какие цели компании нужны кредитные средства.