Бразильский рынок отреагировал ростом на приговор экс-президенту

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Бразильский рынок положительно отреагировал в среду на приговор экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силва, обвиняемому в коррупции.

Ранее судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

По данным мексиканского портала Financiero, основной индекс биржи Сан-Паулу Bovespa показал рост в 1,62%, а бразильский реал укрепился к доллару сразу на 1,34%. Аналитики связывают это с ожиданиями рынка, что с вынесением обвинительного приговора шансы Лулы да Силва на участие в президентских выборах 2018 года уменьшаются. Инвесторы считают, что в этом случае возможность продолжения необходимых для рынка реформ, начатых при администрации Мишела Темера, значительно вырастет.

Согласно приговору суда, экс-президент Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет. Агентство Франс Пресс сообщает, что адвокат Лулы да Силва уже заявил о намерении своего подзащитного обжаловать приговор.