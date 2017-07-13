МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия не против строительства газопровода "Северный поток-2" — он не повлияет на газовый рынок страны, сообщила газета "Известия" со ссылкой на директора энергетического департамента Минэкономики и труда страны Лиизу Ханкинхеймо.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации "Северного потока-2".

Для реализации проекта необходимы разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле.

"Планируемый к строительству газопровод "Северный поток-2", так же, как и "Северный поток", пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна", — приводит газета слова Лииза Ханкинхеймо.

При этом, как сообщил изданию советник министра Кари Мякинен, финская сторона еще не получала от проектной компании Nord Stream 2 заявки на прокладку газопровода, и она должна быть подана не позднее, чем за шесть месяцев до начала строительства газопровода.

"Мы проинформированы и готовы получить заявку в сентябре", — приводят "Известия" слова советника министра.