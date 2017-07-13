Южнокорейская Bionet будет производить на заводе "Швабе" фетальный монитор

Южнокорейская Bionet будет производить на заводе Швабе фетальный монитор

Южнокорейская Bionet будет производить на заводе Швабе фетальный монитор

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Расширить линейку производимого неонатального оборудования позволит локализация производства южнокорейского высокочувствительного фетального монитора на производственной базе Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) — это, в частности, предусматривает заключенное холдингом "Швабе" и компанией Bionet (Южная Корея) соглашение, сообщает пресс-служба российского холдинга.

Документ подписан в рамках проходящей в Екатеринбурге восьмой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

Фетальный монитор также называется монитором "матери и плода". Он помогает контролировать ключевые параметры обоих пациентов в течение беременности и в первом периоде родов. Применение данного неонатального оборудования в российской акушерской практике позволило в 2,5 — 3 раза снизить показатели заболеваемости и смертности в перинатальный период. В 2016 году объем российского рынка фетальных мониторов составил более 2000 единиц.

"Компания Bionet осуществляет изготовление высокотехнологичной медицинской техники, отвечающей европейским стандартам качества. Локализация производства южнокорейского фетального монитора на производственной базе УОМЗ позволит холдингу расширить линейку неонатального оборудования, осуществить импортозамещение по данному важному продуктовому направлению и на 10% увеличить объем продаж медицинской техники в долгосрочной перспективе", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Компания Bionet работает на международном рынке с 1999 года. Предприятие занимается разработкой и производством кардиологического и диагностического оборудования.

В пресс-службе уточнили, что совместный проект УОМЗ и Bionet будет реализован до конца текущего года.