Воронежское "Агроэко" построит в регионе мясокомбинат за 10 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. Компания "Агроэко", которая производит 56% свинины в Воронежской области, приступила к строительству в регионе комбикормового завода за 2,5 миллиарда рублей и планирует летом 2018 года начать строительство ориентированного на экспорт мясоперерабатывающего комбината с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей, сообщает в среду областное правительство.

Перспективы развития в Воронежской области группы компаний "Агроэко" в среду стали основной темой встречи губернатора области Алексея Гордеева с председателем совета директоров "Агроэко" Владимиром Масловым. В ближайших инвестиционных планах предприятия — строительство двух крупных объектов на территории Павловского района.

"Первое, комбикормовый завод с элеватором уже строится – на сегодняшний день закончены земляные работы, ведутся работы по фундаменту… Завершение и сдача объекта в эксплуатацию намечены на конец 2018 года. В строительство и оснащение завода будет вложено порядка 2,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, летом 2018 года "Агроэко" планирует начать строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт.

"Ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. Стоимость проекта – около 10 миллиардов рублей", — сообщают областные власти.

"Агроэко" в 2016 году увеличило производство свинины на 26,75 тысячи тонн – до 82 тысяч тонн, заняв 10-е место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины с долей рынка 2,3%.

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