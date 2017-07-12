ЦБ предложил не пускать за рубеж владельцев банков с признаками нарушений

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Банк России предлагает на время сбора доказательств не выпускать через суд за рубеж собственников и менеджмент банков с признаками правонарушений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что ЦБ часто сталкивается с тем, что собственники и менеджеры банков, из которых выведены средства, бегут к своим активам и затем их сложно экстрадировать.

"Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, что когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, то через судебную процедуру в качестве временной обеспечительной меры не пускать этих людей за рубеж. Но временной меры, в течение которой собираются доказательства. И я считаю, что это вполне обоснованное предложение, мы сейчас его обсуждаем", — сказала Набиуллина в интервью в радиостанции "Бизнес FM" в среду.