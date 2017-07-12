Центробанк не планирует вводить ограничения по картам "Мир"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 10 миллионов карт национальной платёжной системы "Мир" выпущено в России, ограничений по операциям не планируется, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Никаких ограничений мы не планируем для гражданина. Нет, никаких ограничений. Мы хотим сделать карту "Мир" удобной…. Больше 10 миллионов карт мы выпустили, и достаточно быстрыми темпами развивается эта карта", — сказала Набиуллина в интервью радиостанции "Бизнес FM" в среду.

"Человек в любой момент может, даже получив деньги на счет, бюджетную зарплату на счет, к которому привязана карта "Мир", он может перевести и на другой счет, если это будет ему интересно", — подчеркнула Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что в настоящее время все терминалы и банкоматы, которые работают с международными картами, работают с картой "Мир".

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем. Как отмечает издание, подключив автоперевод, бюджетники не будут расплачиваться "Миром", что всерьез беспокоит Банк России.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Документ обязал банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту "Мир". При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Глава НСПК Владимир Комлев говорил, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. До конца года планируется выпустить 20 миллионов таких карт. Причем такой же темп прироста, по мнению Комлева, сохранится и на 2018 год. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.