Силуанов надеется, что Запад не введет новых санкций против России

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что "разум восторжествует", и западные страны не будут вводить новых санкций против России; но даже если это произойдет, Минфин не ожидает существенного оттока средств инвесторов из российских бумаг.

"Я не думаю, что, даже если предположить, что какие-то санкции будут, они будут распространяться на прежние выпуски бумаг. Как правило, этого не происходит", — сказал Силуанов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Но надеюсь, что разум восторжествует: дополнительных финансовых ограничений, как для своих собственных инвесторов – я имею в виду для иностранных компаний, — так и для участников российских, не произойдет", — добавил он.

Он признал, что покупателями значительной части российских бумаг, в том числе ОФЗ, являются иностранные инвесторы. "В основном это пенсионные фонды — институциональные инвесторы. И как правило, такого рода инвесторы быстро не уходят из бумаг и проводят достаточно консервативную политику", — пояснил министр. При этом он отметил, что инвесторы неплохо зарабатывают на этих бумагах.

"Надеюсь, что никаких дополнительных санкций все-таки вводиться не будет. Это разумный подход к принятию решений о дополнительных ограничениях. А те санкции, которые существуют – к ним рынок РФ уже адаптировался: и к внешней среде, и к санкциям", — сказал Силуанов.

"Санкции – это всегда отрицательный фактор для экономического роста", — подчеркнул он. По его словам, это признавали и участники саммита "большой двадцатки", который состоялся в Гамбурге на прошлой неделе. "Говорили: если мы хотим добиваться сохранения высоких темпов роста мировой экономики, надо отказываться от протекционизма, ограничений, как в торговле, так и в на финансовых рынках", — сказал он.