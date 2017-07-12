Комитет Госдумы одобрил объединение ФНБ и Резервного фонда

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента во втором чтении правительственного законопроекта о новой конструкции бюджетного правила поддержать поправки об объединении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда на базе ФНБ.

"Основная цель этих поправок – предлагается объединить ФНБ и Резервного фонд в единый фонд на базе ФНБ", — пояснил содержание поправок замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Он добавил, что такое объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств Резервного фонда на фоне значительно снизившихся за последние два-три года цен на нефть.

Колычев обратил внимание, что целевая составляющего этого фонда сохраняется такой же, какими были цели предшествующих двух фондов. "То есть цель – это финансирование, направленное на сбалансированность страховой пенсионной системы, это финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных накоплений", — отметил он.

Замглавы Минфина сообщил, что формирование объединенного фонда предполагается осуществлять за счет дополнительных нефтегазовых доходов, а объем использования ФНБ на финансирование дефицита и на цели сбалансированности пенсионной системы предполагается осуществлять следующим образом.

"В случае если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, в этом случае использование предлагается ограничить выпадающими нефтегазовыми доходами, в случае если меньше (5%), то этот объем (использования) предлагается ограничить 1% к ВВП для того, чтобы сохранить минимально допустимый объем средств в суверенных фондах", — сказал Колычев.

Поправками также предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ не позднее 1 февраля 2018 года. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ (объединенного фонда) на начало отчетного месяца, зачисления средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.